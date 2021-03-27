İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
27.03.2021 17:29
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden çıkıp açık alanlara akın edince trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.
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