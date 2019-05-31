İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı (1)
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İSTANBUL'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.
- İstanbul
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