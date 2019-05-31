Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı (1)(Havadan D-100 Bostancı)
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İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı (1)(Havadan D-100 Bostancı)

21 dakika önce

İSTANBUL'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı.

İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı (1)(Havadan D-100 Bostancı), System.String[]


İSTANBUL'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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