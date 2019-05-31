İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI
55 dakika önce
İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI (9) (Mahmutbey gişeler havadan ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:09 Kaynak: DHA
İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI (9) (Mahmutbey
gişeler havadan ek görüntü)
(Tür: İstanbul
)
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