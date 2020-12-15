İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu - Son Dakika

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı. İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kadıköy D-100 Karayolunda her iki yönde de trafik etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında saat 10.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı.