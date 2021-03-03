İstanbul trafiğinde 'yerinde normalleşme' hareketliliği - Son Dakika

Yerinde normalleşme kararı sonrasında İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesine çıktı.
Önceki gün bakanlar kurulu sonrası açıklanan yerinde normalleşme kararları sonrasında İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine çıkarken, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluklar yaşandığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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