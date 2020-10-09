İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru - Son Dakika

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

09.10.2020 19:23

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru -Sağanak yağış trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaştı İstanbul'da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti.

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

-Sağanak yağış trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış akşama doğru etkisin artırarak devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşarken, megakentin trafiği adeta felç oldu. Trafikte durma noktasına gelirken, bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında ise trafik yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru - Son Dakika

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