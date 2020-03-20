İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi - Son Dakika

İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi

6 saat önce

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı.

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25'e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi

İstanbul, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:45 Kaynak: İHA

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