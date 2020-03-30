İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı - Son Dakika

İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı

6 saat önce

İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı Haftanın ilk gününde boş kalan 15 Temmuz Şehitler köprüsü havdan görüntülendi Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı.

İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı

Haftanın ilk gününde boş kalan 15 Temmuz Şehitler köprüsü havdan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20'lere kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 20 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Trafiğine Korona virüs etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı

İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:11 Kaynak: İHA

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