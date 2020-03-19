İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi

6 saat önce

İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı.

İstanbul trafiğine "korona virüs" etkisi drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yolları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğine korona virüs etkisi drone ile görüntülendi

İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:55 Kaynak: İHA

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