İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
1 saat önce
Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Fenerbahçe Beko
ile Darüşşafaka Tekfen
takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa
Ligi'nde bugün 15.15'te Fenerbahçe Ülker
Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 12.15'ten itibaren Ataşehir
'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:32 Kaynak: AA
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