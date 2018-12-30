Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

1 saat önce

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 15.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 12.15'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:32 Kaynak: AA

Beko, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel
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