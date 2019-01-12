Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 13.00'de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 11.00'den itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağının Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:43 Kaynak: AA

basketbol, İstanbul, Güncel
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