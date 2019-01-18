İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
58 dakika önce
Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
Süper Lig'de Galatasaray
ile MKE Ankaragücü
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom
Stadı'nda oynanacak Galatasaray - MKE Ankaragücü müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı
dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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