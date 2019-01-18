Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

58 dakika önce

Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi, System.String[]
Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - MKE Ankaragücü müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:24 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Galatasaray, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum Galatasaray, Semih Kaya'yı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Alan Carvalho'nun Eşi Sosyal Medya Paylaşımıyla Galatasaraylıları Heyecanlandırdı AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:22:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]