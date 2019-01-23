Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

1 saat önce

THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

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THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.30'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede yarın saat 17.45'den itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Beko, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel
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