İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
1 saat önce
THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
THY Avrupa
Ligi'nde, Fenerbahçe Beko
ile Yunanistan
'ın Olympiakos
takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.30'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede yarın saat 17.45'den itibaren Ataşehir
'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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