İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
1 saat önce
Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Fenerbahçe
ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 16.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker
Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat
Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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