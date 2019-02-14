İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
2 saat önce
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Galatasaray
ile Benfica
arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 20.55'te, Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
'nda Galatasaray ile Portekiz
temsilcisi Benfica arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM
kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı
dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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