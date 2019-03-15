İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.



Açıklamada, saat 16.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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