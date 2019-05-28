İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 18.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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