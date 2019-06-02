İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko
ile Tofaş
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 19.00'dan itibaren Ataşehir
'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.
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