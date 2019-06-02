İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
45 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko
ile Tofaş
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.
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