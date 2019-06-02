Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

45 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43 
Beko, Fenerbahçe, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım Çinliler Maraş dondurmasına merak saldı! Ülkelerinde dondurmacı açıyorlar 8.5 santimlik bisikletiyle herkesi şaşkına çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]