İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
1 saat önce
Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:34 Kaynak: AA
ile Gazişehir Gaziantep
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor
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Kompleksinde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat
Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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