Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

22 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Wolverhampton arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Wolverhampton arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda, Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda 16.00'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çantasında OGS ile yolculuk, vatandaşa pahalıya patladı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı İstifa kararı alan Fikret Orman, başkan adayı olmayacak Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]