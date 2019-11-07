Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

6 saat önce

THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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