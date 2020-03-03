İstanbul trafiğine maç düzenlemesi - Son Dakika

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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

6 saat önce

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız mts takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız mts takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maç dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Malcolm Thomas, Kızılyıldız, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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