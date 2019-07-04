Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğine Mayıs'ta 17,5 bin araç eklendi
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İstanbul trafiğine Mayıs'ta 17,5 bin araç eklendi

51 dakika önce

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların illere göre dağılımında İstanbul 17 bin 586 araçla birinci sırada yer alırken, İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti.

İstanbul trafiğine Mayıs'ta 17,5 bin araç eklendi, System.String[]
Trafiğe kaydı yapılan taşıtların illere göre dağılımında İstanbul 17 bin 586 araçla birinci sırada yer alırken, İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre trafiğe kaydı yapılan taşıtların illere göre dağılımı da belli oldu.

Mayıs ayında toplamda 57 bin 757 aracın trafiğe kaydı yapıldığı görülürken, İstanbul 17 bin 586 araçla birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 4 bin 455 araçla Ankara takip ederken, İzmir'de ise 3 bin 691 aracın trafiğe kaydı yapıldığı belirlendi.

Antalya'da 3 bin 482 aracın kaydı yapılırken, onu 2 bin 553 araçla Bursa takip etti. Muğla'da 1 bin 846, Balıkesir'de 1 bin 244, Mersin'de 1 bin 216, Adana'da 1 bin 205 ve Aydın'da da 1 bin 181 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Geriye kalan illerde ise 19 bin 298 aracın trafiğe kaydı yapıldığı belirlendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Ekonomi
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