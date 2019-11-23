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İstanbul trafiğine "Tarihi Yarımada Koşusu" düzenlemesi

6 saat önce

İstanbul'da yarın yapılacak Tarihi Yarımada Koşusu dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak.

İstanbul trafiğine

İstanbul'da yarın yapılacak Tarihi Yarımada Koşusu dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00-11.00 arasında Spor İstanbul AŞ tarafından düzenlenecek "Tarihi Yarımada Koşusu" kapsamında bazı yolların 07.30 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak ve Bab-ı Hümayün Caddesi'nin trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Sürücülerin Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokağı'nı alternatif olarak kullanabileceği kaydedildi.

Kennedy Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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