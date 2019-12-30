İstanbul trafiğine "yılbaşı" düzenlemesi - Son Dakika
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İstanbul trafiğine "yılbaşı" düzenlemesi

6 saat önce

İstanbul'da, yeni yıl dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine

İstanbul'da, yeni yıl dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle, Trafik Şube Müdürlüğünce alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı belirtildi.


İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yolların kapalı olacağı aktarılan açıklamada, trafiğe kapatılacak diğer cadde ve yollar şöyle sıralandı:

"Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş, Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokağı, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Meşrutiyet Caddesi, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, Odun Meydanı Sokağı - Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokağı - Kemankeş Caddesi kesişimi, Yuva Sokağı - Kemankeş Caddesi kesişimi, Arapoğlan Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Vekilharç Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Kanarya Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Gece Kuşu Sokağı - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Hamam Sokağı - Kemeraltı Caddesi kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi -Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokağı"


Açıklamada, Beyoğlu İlçesinde alternatif olarak "Galata Köprüsü'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydanı, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi" güzergahlarını kullanabilecekleri ifade edildi.

Şişli ilçesinde ise saat 16.00 itibarıyla "Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokağı, Atiye Sokağı, Altın Sokağı, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokağı ve Bronz Sokağı" güzergahlarının trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, alternatif olarak, "Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi" güzergahlarının kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş ilçesinde ise saat 15.00 itibarıyla "Arnavutköy Mahallesi'nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki cadde) ile Francalaca Caddesi'nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen sokaklar"ın trafiğe kapatılacağı ifade edildi. .

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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