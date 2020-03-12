İSTANBUL TRAFİĞİNİ KORONAVİRÜS ETKİSİ - Son Dakika
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İSTANBUL TRAFİĞİNİ KORONAVİRÜS ETKİSİ

7 saat önce

İSTANBUL TRAFİĞİNİ "KORONAVİRÜS" ETKİSİBeyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER/ İstanbul, (DHA)- KORONAVİRÜSTEN korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu.

İSTANBUL TRAFİĞİNİ "KORONAVİRÜS" ETKİSİ

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER/ İstanbul, (DHA)- KORONAVİRÜSTEN korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyelerin ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İstanbul trafiğini de etkilemeye başladı. Virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başladı.

"ÖNLEM İÇİN ARABA İLE GİDİP GELİYORUM"

Kaza veya başka bir olumsuzluk olmadığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik harikasında genellikle yüzde 50 seviyelerinde seyreden İstanbul trafiği, bu sabah 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Daha önce toplu taşıma kullandığını vurgulayan Güven Caner, "Öncesinde toplu taşıma kullanıyordum. Şimdi ben de önlemimi almak için araba ile gidip gelmeye başladım. Çok da panik yapmamak lazım ama, ufak ufak önlemlerimizi almak ve panik havasına girmemek lazım" dedi.

"İKİ GÜNDÜR TRAFİK FAZLA"

Trafiğin iki gündür yoğun olduğunu dile getiren Serkan Aydoğan, "Trafik olayı bayağı arttı. İki günden beri fazla trafik var. İnsanlar da haklı çünkü çok fazla kalabalık oluyor toplu taşımalarda. Belli bir sürre böyle olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜNSE HERKES ÖZEL ARACINI KULLANMALI"

Altunizade'de trafikte kalan Deniz Sarıcaoğlu, 'Mümkünse herkes kendi özel aracı ile gitmeli. Buna bir önlem alınması lazım ama bilmiyorum, tedirginizö şeklinde konuştu. Tarık Coşkun ise, 'Arkadaşlar arasında da hep konuşuyoruz. Herkes toplu taşımadan kaçınmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

İSTANBUL TRAFİĞİNİ KORONAVİRÜS ETKİSİ

Beyza Nur, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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