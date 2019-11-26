İstanbul trafiğini "makas" atarak birbirine katan magandalar yakalandı

Ehliyetlerine el konulan magandalara 3 bin 749 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobille araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 3 bin 749 lira idari para cezası kesildi.

E-5 karayolu Edirnekapı mevkisi başta olmak üzere çeşitli noktalarda 4 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saymıştı. Şov uğruna trafikte adeta terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaşmıştı.

Ehliyetlerine el konularak para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis sürücülerin 34UJ6603 plakalı araç sürücüsü S.G., 34PE5396 plakalı araç sürücüsü K.Ö. ve 34PJ1042 plakalı araç sürücüsü T.G. olduğunu belirledi. Adresleri de tespit edilen sürücülerin polis ekipleri tarafından yakalandı. Şubeye götürülen sürücü Sergen G., Kerem Ö. ve T.G.'ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2'şer bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü T.G'ye "izin verildiği halde araç muayenesi yaptırmadan aracı trafiğe çıkarmak" maddesinden 488 lira ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddesinden 235 lira, idari para cezası kesildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

3 sürücünün de ehliyetine "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, "ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine sevk edildi.