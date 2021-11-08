İstanbul trafiğini sis vurdu! Trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı - Son Dakika

İstanbul trafiğini sis vurdu! Trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı
08.11.2021 08:51
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden başladı. E-5 üzerindeki yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe E-5 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
ARA YOLLAR DA KİLİT
Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
YOĞUNLUK YÜZDE 63 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçümlendi.
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