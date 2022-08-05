İstanbul'da "değnekçilik operasyonu"nda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da "değnekçilik operasyonu"nda 3 kişi gözaltına alındı

05.08.2022 12:21
İstanbul'da "değnekçilik operasyonu"nda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Sivil trafik ekipleri, bazı kişilerin Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'ndeki metro inşaatının girişinde bulunan beton bariyerleri kaldırarak alanda korsan otoparkçılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla bölgede "değnekçilik" yaptıkları tespit edilen Kemal D, Osman Y. ve Hakkı Ü, "Karayolları Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'değnekçilik operasyonu'nda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "değnekçilik operasyonu"nda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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