Uras'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilinçli taksir' düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu. Bir süredir kanser tedavisi devam eden Uras, cumartesi günü hayatını kaybetti. Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.

BAĞDAT Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için, 21 günde İstanbul 'dan Ankara 'ya yürüyen Boray Uras vefat etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İSTANBUL-TRAFİK KAZALARINDA 'BİLİNÇLİ TAKSİR' DÜZENLEMESİNİN ÖNCÜSÜ BORAY URAS HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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