İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN, PARK YASAĞINI İHLAL EDEN ARAÇLARI ÇEKME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN, PARK YASAĞINI İHLAL EDEN ARAÇLARI ÇEKME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ - Son Dakika

İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN, PARK YASAĞINI İHLAL EDEN ARAÇLARI ÇEKME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ

6 saat önce

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN, PARK YASAĞINI İHLAL EDEN ARAÇLARI ÇEKME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ, System.String[]

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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