İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci - Son Dakika Dünya

İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci

6 saat önce

İstanbul dünyada trafik sıkışıklığının en çok olduğu 9'ncu kent, Avrupa'da ise Moskova'dan sonra ikinci sırada. Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerini karşılaştırarak trafiğin en yoğun olduğu kentler sıralamasını oluşturdu

İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci, System.String[]

İstanbul dünyada trafik yoğunluğunun en çok olduğu 9'ncu kent, Avrupa'da ise Moskova'dan sonra ikinci sırada.


Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerinin karşılaştırarak hazırladığı rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 71 ile Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanıyor.

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İstanbul, Moskova, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:47 
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