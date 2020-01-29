Son Dakika › Dünya › İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci - Son Dakika Dünya
İstanbul trafik yoğunluğunda dünyada 9'uncu, Avrupa 2'nci
6 saat önce
İstanbul dünyada trafik sıkışıklığının en çok olduğu 9'ncu kent, Avrupa'da ise Moskova'dan sonra ikinci sırada.
Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerini karşılaştırarak trafiğin en yoğun olduğu kentler sıralamasını oluşturdu
İstanbul dünyada trafik yoğunluğunun en çok olduğu 9'ncu kent, Avrupa'da ise Moskova'dan sonra ikinci sırada.
Hollandalı navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 416 şehrin verilerinin karşılaştırarak hazırladığı rapora göre dünyada en büyük trafik sıkışıklığı yüzde 71 ile Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:47
Son Dakika İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu!