Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar - Son Dakika
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Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar

14.06.2022 11:29
Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar

3 Bayrampaşa-Hal Yönü üzerinde makas atarak ilerleyen ve akaryakıt istasyonunda drift yapan 2 sürücüye toplam 21 bin 295 TL para cezası verildi.

O-3 Bayrampaşa-Hal Yönü üzerinde makas atarak ilerleyen ve akaryakıt istasyonunda drift yapan 2 sürücüye toplam 21 bin 295 TL para cezası verildi.

O-3 Hal yolu üzerinden D-100 istikameti Bayrampaşa mevkiinde, geçen cumartesi iki sürücünün trafikte tehlike oluşturacak şekilde araç kullandığı belirlendi.  34 ENT 865 plakalı otomobilin sürücüsü Seyithan K. ile 34 CMS 861 plakalı otomobil sürücüsü Ali B. trafikte makas atarak, akaryakıt almak için girdikleri istasyonda da drift yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla her iki sürücü de yakalandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMAKTAN 21 BİN 295 TL PARA CEZASI

Sürücülerden Seyithan K. hakkında drift yapmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, makas atmaktan 1823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 TL, yakın takipten 196 TL ve trafik güvenliği ve düzeniyle ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kural veya yükümlülüklere uymamak suçundan 196 TL olmak üzere toplamda 15 bin 210 TL para cezası kesildi.Ali B. hakkında ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 TL, yakın takipten 196 TL, ve trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kural veya yükümlülüklere uymamak suçunda 196 lira olmak üzere toplamda 6 bin 85 TL para cezası kesildi.Sürücülere toplam 21 bin 295 TL para cezası uygulandı.

Makas atıp, drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüler, adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.


Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte makas atıp akaryakıt istasyonunda drift yaptılar - Son Dakika

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