İstanbul, Trakya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.