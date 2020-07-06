İSTANBUL-TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi - Son Dakika

İSTANBUL-TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi

TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdiOsman BAKIR / İSTANBUL,(DHA) ? EYÜPSULTAN Belediyesi'ne belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belge verildi.

TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi

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Osman BAKIR/ İSTANBUL,(DHA) ? EYÜPSULTAN Belediyesi'ne belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belge verildi. Verilen hizmetin denetlenerek belgelenmesi gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Eyüpsultan Belediyesi'ne TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgeleri verildi. TSE tarafından, Eyüpsultan Belediyesi'ne geçtiğimiz 14 aylık süre içinde yapılan faaliyetlerin denetlenmesi sonucu belgeler verildi. Eyüpsultan Belediyesi'nde düzenlenen takdim törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, TSE yetkilileri ve belediye çalışanları katıldı.

BAŞKAN KÖKEN : 'BU BELGELER HENÜZ BAŞLANGIÇ'

Takdim töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendilerinin tek başına hizmetleri denetleyemeyeceğini belirtti. Başkan Köken, 'Bu daha başlangıç diyoruz. Az önce de söylediğim gibi aslında biz yaptığımızı doğru sunalım istiyoruz. Yaptığımız hizmetin kaliteli şekilde yapılması ve karşı tarafın da bunu hissetmesi lazım. Bu hizmetin de değerlendirip, ölçülüp, belgelenmesi lazım." dedi ve ekledi: "Ölçemediğiniz ve yönetemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu sadece çocukların test sınavlarıyla çözeceği bir iş değil. Bizim kendimizi de ölçüp değerlendirmemiz lazım. Biz, 'Kaç geliyor, kaç gidiyor, kaç talep var, kaç talebe cevap vermişiz, kaçını yerine getirmişiz, vatandaşın bundan haberi var mı, birbirimizden haberdar mıyız değil miyiz " gibi sorulara cevap vermeliyiz. 400 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Onun için kurumun tamamına hakim olması lazım. Tek başımıza bizim hepsini görmemiz mümkün değil. Benim gözlemlerimle bunların hepsinin olacak yanı yok. 80 kişilik bir ekip kendi kurumlarının içinden seçildi ve bu işe dahil oldular. Geçtiğimiz 14 aylık süreçte herkes elinden geleni yaptı ve bu belgeleri aldık. Bu belgelerin arkası gelecektir, bunlar başlangıç. Hem kalite yönetim sistemi hem de bu işlerin memnuniyeti sistemi çok önemli?

TAŞAN : 'BÜTÜN SİSTEMİN EN İYİ ŞEKİLDE SUNULMASI ÖNEMLİ'

TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan ise, 'Bütün sistemin en iyi işlerlikle sunulabilmesi önemli. Eyüpsultan Belediyemizi böyle bir yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah hizmet kalitesinde hizmet alan tarafların da fark edilir şekilde hizmetleriyle iyileşmesi sonucu sürdürülebilir bir sistem olur. Yine belediyecilik faaliyetlerimizle ilgili performansla ilgili kendi katkılarını görerek sundukları bir sistem olur' dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi - Son Dakika
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