İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor - Son Dakika
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İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor

21.04.2022 09:53

Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın bulunduğu binada patlama yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırılırken, Polis binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit ettiği kadının peşine düştü.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde

EL YAPIMI BOMBA KULLANILMIŞ

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde

TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
YORUMLAR
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Hürriyet, Patlama, Polis, TÜGVA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor - Son Dakika
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