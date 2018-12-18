Son Dakika Haberleri: İstanbul Tüketici Ödülleri"Ne Başvurular Başladı

İstanbul Tüketici Ödülleri"Ne Başvurular Başladı

3 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesince tüketicileri bilinçlendirmek ve yasal haklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan "İstanbul Tüketici Ödülleri"ne başvurular başladı.

İstanbul Tüketici Ödülleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesince tüketicileri bilinçlendirmek ve yasal haklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan "İstanbul Tüketici Ödülleri"ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, bilinçli tüketici kavramının İstanbul'da yaygınlaşması için 12'ncisini düzenleyeceği "İstanbul Tüketici Ödülleri"nin daha geniş kesimlere hitap etmesini amaçlıyor.

Haklarını bilen ve savunan tüketiciler ile tüketici dostu firmalar, kurum, kuruluş ve medya mensuplarının düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağı tüketici ödüllerine başvurular, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

2018 yılı içerisindeki faaliyetlerin geneli dikkate alınarak belirlenecek ödüller, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "Radyo Televizyon Programı Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel Çalışma Ödülü" ve "Tüketici Özel Ödülü" olmak üzere 6 dalda verilecek.

Ödül töreni, 14 Mart 2019'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenecek. Bilinçli tüketici olarak katılmak isteyen vatandaşlar, firmalar ve medya mensupları, "http://tuketiciodulleri.istanbul/" adresinden başvuru yapabiliyor.

"İstanbul Tüketici Ödülleri" ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesinin yanı sıra tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi de amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:29 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, RB Leipzig ile Hazırlık Maçı Oynayacak Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu

Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:37:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Tüketici Ödülleri"Ne Başvurular Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]