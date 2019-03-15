Son Dakika Haberleri: İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi'nin Tanıtımı Yapıldı

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi'nin Tanıtımı Yapıldı

1 saat önce

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisinin tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla yapıldı.

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi'nin Tanıtımı Yapıldı, System.String[]
İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisinin tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Uysal, "Zengin tarihi mirasımızı daha geniş kitleye ulaştırmış ve geleceğe taşımış olduk" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethi için mücadele eden sahabeler, şehitler, gaziler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için başlattığı envanter çalışmalarını tamamladı.

4 yıl süren çalışmaların sonucunda İstanbul genelinde çok sayıda tarihi türbe, hazire ve kabir yeri gün yüzüne çıkarıldı. En çok eserin bulunduğu Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu'ndaki eserler, özel cilt halinde kitaplaştırıldı.

Programda konuşan Uysal, "Tanıtımını yaptığımız bu eser, Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerini kapsamaktadır. Bu ilçelerde bulunan toplam bin 248 yerle ilgili bilgiler içermektedir. Çalışmalarımızı İstanbul Şehir Araştırmaları Merkeziyle yürüttük. Bu değerli eser ortaya çıktı. Diğer 25 ilçede 425 eseri içeren serinin son kitabı ise yıl sonuna kadar hazırlanmış olacak. Böylece eserlerimiz 5 cilt olarak tamamlanmış olacak. Bu çalışmayı bir kaynak eser olarak, bir başvuru ve referans kitabı olma özelliği taşımaktadır. Araştırmacılar, tarihçiler ve şehir planlamacıları için kılavuz niteliğindedir. En önemlisi de bu envanterle, türbe, hazire ve kabir yerleri de tescil edilerek kaybolmasının önüne geçilmiş, korunma ve ihyası mümkün hale gelmiştir. Zengin tarihi mirasımızı daha geniş kitleye ulaştırmış ve geleceğe taşımış olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan adayı Uysal ve davetliler, envanter serisine ait fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, AK Parti, Uysal, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demir Grup Sivasspor'un Uçuşuna Yıldırım Rötarı Sivasspor'un Bineceği Uçağa Yıldırım Düştü

DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi'nin Tanıtımı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]