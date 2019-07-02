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İSTANBUL-TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

4 dakika önce

İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 25 taksi şoförü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL-TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST, System.String[]
İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 25 taksi şoförü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla taksicilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheliler, "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler iki ayrı grup halinde, nöbetçi İstanbul 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce sorgulandı. Her iki mahkeme de, "delil durumu, şüphelilerin müdahalelerine açık delilin bulunmayışı, müştekilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olmalarından kaynaklı mahkeme evresinde uzunca bir uluslararası istinabe sürecinin yaşanmasının muhtemel görülmesi, ikametgahlarının belirli olması ve kaçma şüphesinin izlenmeyişi" gerekçeleriyle savcılığın tutuklama talebini reddetti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyularak haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:49 Kaynak: DHA
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