İstanbul Turizm Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Platformunun düzenlediği İstanbul Turizm Çalıştayı'nda katılımcılar, gelecek beş yılda kültür ve sanat turizminin öne çıkması gerektiği görüşünde birleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre İBB Turizm Platformu, kent turizmini masaya yatırmak için İstanbul Turizm Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 400 katılımcının katkı verdiği çalıştayda 29 tema görüşüldü.

İstanbul'da turizmin farklı alanlarında faaliyet gösteren, proje geliştiren, içerik üreten meslek kuruluşları, örgütler, kamu kuruluşları, işletmeler, akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler çalıştayda görüşlerini paylaştı.

Çalıştaya katılan paydaşlardan her birinin katkı sunabilmesi için yazılı not paylaşması istendi ve anket değerlendirme sistemine başvuruldu.

Anket sonuçları

Buna göre, turizmciler kültür ve sanat turizminin ağırlık kazanmasını önemsiyor.

Katılımcıların yüzde 57'si Avrupalı ziyaretçilerin hedeflenmesi yönünde görüş bildirdi. "Sizce İstanbul'un turizm vizyonunda öncelikli hedef kitle aşağıdaki bölgelerden hangisi olmalıdır" sorusuna katılımcılarının yanıtı Avrupa oldu. Bunu sırasıyla yüzde 25 ile Asya- Pasifik bölgesi ve yüzde 7 ile Kuzey Amerika, yüzde 6 ile Orta Doğu ve Körfez, yüzde 3 ile Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 2 ile Güney Amerika izledi.

İstanbul'un turizminde rekabet açısından dünyadaki rakiplerine karşı sahip olduğu avantajlar nelerdir sorusuna, 1-5 arasındaki puanlama sisteminde "kültürel ve tarihi miras" 4,73 puan aldı. Bunu sırasıyla 4,3 ile "lokasyon ve ulaşılabilirlik", 3,6 ile "fiyat ve performans", 3,57 ile "doğal zenginlikler", 3,51 ile "misafirperverlik" ve "ürün çeşitliği, "3,1 ile "hizmet kalitesi" takip etti.

İstanbul'da gelecek 5 yılda en öne çıkması gereken turizm tipi hangisidir sorusuna da sırasıyla "kültür ve sanat turizmi (4,78)", "gastronomi ve eğlence turizmi (4,56)" "MICE (Toplantılar, teşvikler, konferanslar ve sergiler) (4,54), "kruvaziyer ve deniz turizmi (4,19)", "sağlık turizmi (3,93)", "inanç turizmi (3,62)", "alışveriş turizmi (3,4)", "spor turizmi (3,27)", "engelsiz turizmi (3,14)", "eğitim turizmi (3,08)", "çevre, doğa ve alternatif turizm (3)" yanıtı verildi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kısa vadede, İstanbul'da destinasyon yönetimi ve turizm alanındaki en acil görevi ne olmalıdır" sorusuna ise sırasıyla "temizlik (4,72)", "yönetişim ve koordinasyon (4,71)", "ulaşım ve erişilebilirlik (4,61)", "planlama ve projelendirme (4,57)", "pazarlama ve tanıtım (4,5)", "denetim ve sertifikasyon (4,35)", "veri yönetimi (4,21)", "güvenlik (4,2)" ile "fonlama (3,52)" yanıtı verildi.