Kerkük'e Türk Hava Yılları ilk doğrudan uçuşunu düzenledi - Son Dakika
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Kerkük'e Türk Hava Yılları ilk doğrudan uçuşunu düzenledi

28.10.2022 16:45

Türk Hava Yolları (THY), geçmiş yıllarda askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki havalimanına İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'na ait Airbus 321 Neo uçağı 10.30'da Irak Kerkük Havalimanına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Türkiye'den Kerkük'e ilk olarak gerçekleştirilen seferde, Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Kerkük Valisi Rakan Said, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak Türkmenleri yetkilileri, Iraklı Türkmen iş insanları, THY temsilcileri, basın mensupları da hazır bulundu.

KERKÜK'TEN KALKAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Saat 13.10 sıralarında Kerkük Havalimanı'na iniş yapan uçak, ilk sefer olması nedeniyle su takıyla karşılandı. Yolcuları Kerkük Havalimanı'nda Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney karşıladı. Kerkük Havalimanı'nda protokol konuşmaları yapıldı. Aynı uçak akşam saat 15.30'da Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandı. Dönüş seferi de 18.10'da uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasıyla tamamlandı.

ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILIYORDU

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve 2003 yılından 2011 yılına kadar ABD tarafından askeri üs olarak kullanıldı. ABD'nin Irak'tan çekilmesinden sonra 2018 yılına kadar askeri üs olarak kullanılmasına devam edilen Kerkük Havalimanı, bu ay resmi olarak açılmasıyla sivil uçuşlara başladı. Başlatılan bu seferle Kerkük, THY'nin Türkiye'den Irak'a sefer düzenlediği 6. şehir oldu.

"KERKÜK'E ULUSLARARASI UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN İLK HAVAYOLU"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Kerkük'e, uçuşlarımızı başlatmanın gururunu siz kıymetli misafirlerimizle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. 2 Aralık 2022 itibariyle de Kerkük'e haftada 4 uçuş olacak şekilde uçuş ağımıza dahil edeceğiz. 2 Aralık'a kadar da her hafta perşembe günleri tek sefer yapmış olacağız. Kerkük'e uluslararası uçuş gerçekleştiren ilk havayolu olmaktan da çok mutlu ve gururluyuz. THY olarak bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz. Kerkük Havalimanı aracılığıyla 2 ülkenin iş birliği yapabileceği her alanda katkı sağlamaktan sosyal ve ticari bağların gelişmesine vesile olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"KERKÜK İÇİN TARİHİ BİR AN"

Kerkük Valisi Rakan Said, "Bu özel gün bizim için çok değerli, Kerkük için tarihi bir an. Sizin gelişinizle birlikte 2 ülke arasındaki ilişkinin ne kadar değerli olduğunu, gelişinizle bize gösterdiniz. 5 yıl önce burası bir şey ifade etmiyordu şu an sayenizde bir değer kazandı, Kerkük'te aileniz arasındasınız" şeklinde konuştu.

"BU HAVALİMANI ERBİL VE SÜLEYMANİYE HAVALİMANI'NDAN DAHA YOĞUN OLACAK"

Ortadoğu İş adamları Derneği Başkanı Cüneyt Mengü, "Biz önemli noktaları ziyaret ediyoruz. Kerkük'teki havalimanının açılması çok önemli. Biz turistleri daha önce Bağdat ve Erbil üzerinden alıyorduk. Bu zor oluyordu. Bu havalimanı bir sene sonra Erbil ve Süleymaniye Havalimanı'ndan daha yoğun olacak" dedi.

Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, Türkiye, Kerkük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'e Türk Hava Yılları ilk doğrudan uçuşunu düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'e Türk Hava Yılları ilk doğrudan uçuşunu düzenledi - Son Dakika
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