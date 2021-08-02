İstanbul, Türk ihracatçısına fırsat oluşturan foruma ev sahipliği yapacak

Türkiye'deki ihracatçı firmalara Afrika'dan 500 potansiyel alıcı ile tanışma fırsatı sağlayacak 'Sektörlerarası İşbirliği Forumu (WCI Forum)' 15-16 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

İstanbul'da 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 5'inci Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu (WCI Forum), Türkiye'deki ihracatçı firmalara Afrika'dan 500 potansiyel alıcı ile tanışma fırsatı verecek. 1.3 milyara ulaşan nüfusu, 1 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeli ile Afrika pazarı, Türk ihracatçıları için son yıllarda önemli bir fırsat kapısı oldu. Bosphorus Expo (Boğaziçi İhtisas Fuarcılık) tarafından düzenlenecek olan forum, Türkiye'de Afrika temalı en geniş katılımlı organizasyon olacak. Türkiye'deki ihracatçı firmalara Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 500 potansiyel alıcı ile tanışma fırsatı verecek olan İstanbul organizasyonunda Afrika'nın yanı sıra Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlardan gelecek bine yakın işadamı, ikili görüşmelerle yeni ihracat fırsatlarını ortaya koyacak.

İnşaattan tekstile Türk ihracatçısına fırsatlar sunulacak

WCI Forum serisini 2017 yılında Antalya'da başlattıklarını, 2018 yılında da devam eden serinin 2019 yılında İstanbul'da gerçekleştiğini kaydeden Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, "Pandeminin zorunlulukları nedeniyle 2020 yılında ara vermek zorunda olduğumuz WCI Forum serimize pandemiye rağmen 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Ankara'da devam ettik. 112 Türk firmamızın katıldığı etkinliğe Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 325 alıcı firma katıldı. 5'inci WCI Forum'umuzu ise bu yıl İstanbul'da Türkiye'deki Afrika temalı en geniş katılımlı organizasyonu gerçekleştirme hedefi ile yola çıktık. Amacımız Afrika'dan minimum 500 alıcı firmanın katıldığı çok geniş katılımlı bir organizasyonu hayata geçirmek" dedi.

Başta inşaat malzemeleri ve inşaat makinaları, gıda, tarım, tekstil, otomotiv yedek parça ve hızlı tüketim sektörleri olmak üzere hayvancılık, mobilya ve dekorasyon ve hazır giyim, deri, ayakkabı, elektrik malzemeleri, sağlık ve medikal, hizmetler sektörlerinden talep gelmeye başladığını belirten Bengisu, "Kumaş sektöründen ciddi talepler gelmesi dikkat çekici oldu. Bunun dışında yangın söndürme ekipmanları, belediye araçları gibi sektörlerin yanı sıra özellikle makine sektöründen de talepler artıyor. Bunlar Afrika'da gelişmeye başlayan sanayinin göstergeleri. Bu ihracat networking organizasyonu ise 1.3 milyarlık nüfusu, 1 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeliyle Afrika pazarındaki pek çok fırsatı Türk ihracatçısına yakalama fırsatı verecek" diye konuştu.

Workshop, sunum ve ikili görüşmeler 2 gün sürecek

WCI Forum, Afrika'nın 41 ülkesi başta olmak üzere Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlardan gelecek işadamları ile Türkiye'de güçlü sektörler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp yeni ihracat fırsatlarını ortaya koymak için 2 gün boyunca düzenlenecek iş forumları ve ikili iş görüşmelerinden oluşacak. Etiyopya, Kenya, Gana, Uganda, Senegal, Fildişi Sahilleri, Togo, Mali, Burkina Faso, Nijer gibi önemli pazarlardan gelecek alıcılara ürün ve hizmetlerini sunma imkanı bulup satış ve temsilcilik anlaşmaları yapabilecek olan ihracatçılar numunelerini alıcılara gösterip düzenleyecekleri panel ve workshoplar ile pek çok müşteriye aynı anda özel sunumlar gerçekleştirebilecek. Forum sırasında 2 gün boyunca gündüz kuşağında bilgilendirme ve sponsor seminerleri, öğleden sonra ise ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Online eşleştirme ile randevular önceden hazır

Türkiye'den foruma katılan her firmanın bir masasının olacağı, sponsor firmalarının da ayrıca sponsorluk stand alanlarının olacağı forumda yabancı ziyaretçiler sektörlere göre katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Organizasyondan 3 hafta önce açılacak online eşleştirme alanı ile, foruma katılacak yabancı ziyaretçiler ve yerli üreticiler birbirleri ile Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri'nin geliştirdiği B2B yazılımı ile eşleştirme yapıp randevularını oluşturacaklar.

Afrika'nın 9 ülkesinde ofisleri bulunduğunu ve WCI Forumlar ile mottolarının 'Afrika'nın yeni yükselen orta sınıfını Türkiye ile buluşturmak' olduğunu kaydeden Bengisu, "Sadece fuar organizatörü değil, 'ticari partner' olarak, ihracatçıların ticari yolculuğunu 'yerli ve milli destek'le yeniden tasarlıyoruz. Merkezine Türk ihracatçısını alan, ona fuar öncesi özel birebir ve sahada ziyaretlerle potansiyel müşterileri oluşturan, ihracatçı daha uçağa binmeden hangi firmalarla görüşeceği konusunda yeterli ön çalışmayı hazırlayıp raporlayan bir sistemle organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Afrika'ya ihracat bu yıl 20 milyar doları aşabilir"

Türkiye'nin Afrika ile olan ihracat verilerine değinen Bengisu, "2000 yılında yapılan ihracat tutarı olan 1.2 milyar dolar ile toplam ihracatımızdaki payı yüzde 4,9 seviyesinde olan Afrika'nın payı 2020 yılına geldiğimizde 15 milyar dolar ile toplam ihracat içinde yüzde 9'u geçmiştir. Bu yönüyle Afrika son 20 yılda Türkiye ihracatında Ortadoğu'dan sonra cari fazla verdiğimiz en büyük 2'nci bölge olmuştur" diye konuştu.

Afrika ülkelerine yapılan ihracatın 2021 yılının ilk 6 ayında 9 milyar dolar seviyesine ulaştığını, rakamın bu yılın sonunda 20 milyar dolar baremini aşmasını öngördüklerini kaydeden Bengisu, "Burada önemli olan Afrika'nın ithalatındaki en büyük 10 partner arasında yerimizi daha sağlam bir noktaya taşımak. Afrika'nın ticaretinde Türkiye'nin yüzde10'luk bir paya sahip olması bizim için çok önemli bir uç hedef olmalıdır. Şu anda yüzde 3 lük bir paya sahibiz" şeklinde konuştu.

WCI Forum ile 4 yılda 2 bin Afrikalı Türkiye ile ticarete başladı

Afrika'ya yapılan ihracatın artışında Türkiye'nin bu dönemde açmış olduğu büyükelçiliklerin ve ticaret müşavirliklerinin sayısının artmasının etkili olduğunu belirten Bengisu, "Türk Hava Yolları'nın bölgeye ulaşım alternatifi sunması, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarımızın bölgedeki etkinliği de dış ticaretimizin ulaştığı noktada önemli katkılar sağladı. Düzenlenen fuarlar ve etkinlikler, bölgesel ticari geziler bu noktada katma değer sağladı. WCI Forum'larımız ise 4 yılda 2 binin üzerinde hayatında hiç Türkiye'yi görmemiş, hiç ticaret yapmamış işadamını Türkiye'ye getirerek önemli iş bağlantılarına ve alternatif ticaret kanallarının oluşmasında net katkı yapmıştır. Bugün Togo, Sierra Leone gibi ülkelerle olan ticaretimizde WCI Forum'un getirdiği ziyaretçilerin önemi büyüktür" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL