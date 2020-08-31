İSTANBUL Türk mutfağı severlere eğitici kitap 120 lezzet bir arada olacak - Son Dakika

Türk mutfağı severlere eğitici kitap: 120 lezzet bir arada olacak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK mutfağının lezzetlerini yansıtan yaklaşık 120 çeşit yemek, geçmişi, tarifi ve besin değerleriyle birlikte Türk Mutfak Kültürü kitabında yer alacak. Yaklaşık 3 ay sonra meraklılarıyla buluşacak kitabın, yeni eğitim almaya başlayan lise ve üniversite öğrencileri için de iyi bir kaynak olması bekleniyor.

Mercimek çorbası, dolma, köfte, tas kebabı, pilav gibi Türk mutfağının daha birçok klasik yemeği, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından seçilerek kitap haline getirilecek. Çalışmalarına başlanan kitapta 120 çeşit yemek, tarifleri, tarihleri ve besin değerleriyle birlikte yer alacak. Kılavuz kitap olması için çalışmalara hızla devam ettiklerini dile getiren üniversitenin genel sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çöp, 'Türk kültürü bağlamında yiyeceklerin geçmişten bugüne nasıl bir yapı ile devam ettiğini anlatmaya çalışacağız. Modern mutfağın Osmanlı döneminden itibaren şekillendiğini görmekteyiz. Tarih öncesi dönemler, Türk mutfağını etkileyen unsurlar arasında yer almakta. Kitapla birlikte, Türk mutfağının endüstriyelleşmesi noktasına da katkı sağlamayı planlıyoruz' dedi.

Kitabın içeriğini zenginleştirmek için mutfakta pişen 120 yemek, üniversitenin öğrencileri tarafından stüdyoda fotoğraflanıyor.

"MİSYONUMUZ TÜRK MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITMAK"

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çöp, 'Kitap kılavuz bir kitap olacak. Ülkemizde Türkçe olarak yayınladıktan sonra da İngilizceye çevirme gibi planlarımız söz konusu. Dünyaya Türk mutfağını tanıtma gibi bir misyon edindik. Kitabımızın yaklaşık 3 ay sonra piyasaya çıkmasını planlıyoruz. Öğrencilerimiz ve katkı veren birçok firma var. 'Türk mutfak kültürü' kitabında mutfağı oluşturan tüm unsurları bir araya getirerek insanların kullanımına sunmayı planlıyoruz? ifadelerini kullandı.

KİTAPTA HERKESİN BİLMESİ GEREKEN LEZZETLER YER ALIYOR

Üniversitenin Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Erkan Kıyıcıoğlu, 120'ye yakın tarifin yer aldığı kitapta yer alacak lezzetlerinin seçiminin zor olduğunu ifade ederek, 'Türk mutfağını incelerken 120 reçete ile sınırlı kalmamız aslında biraz zor oldu. Yöresel çeşitliliğe bakarsak, Türk mutfağı çok geniş bir mutfak. Türk mutfağında öğrencilerin bilmesi gereken lezzetler, özellikle teknikler konusunda bilmesi gereken lezzetleri kitapta öne çıkarmak istedik. Klasik bir Türk lokantasına gittiğiniz zaman tatmanız gereken lezzetlerin hemen hemen hepsini bu kitapta bulabileceksiniz. Mercimek çorbası, ezogelin çorbası, iyi bir dolma, köfte, tas kebabı ve iyi bir pilavın nasıl hazırlandığı gibi bilgiler yer alacak' dedi.

COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ LEZZETLER DE OLACAK

Türk mutfağının dünyada en çok kebaplarıyla bilindiğini vurgulayan Kıyıcıoğlu, 'Kebaplara da kitabımızda yer verdik. Özellikle reçeteleri seçerken coğrafi ürünleri de çok detaylı olarak inceledik. Coğrafi işaret almış yemeklerin patent başvurularındaki tariflerini inceledik ve kendi tariflerimizi ona göre revize etmeye çalıştık. Özellikle eğitim açısından iyi bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Yeni eğitim almaya başlayan lise ve üniversite öğrencileri için iyi bir kaynak olacak' diye konuştu.

KİTAP SERİSİ DEVAM EDECEK

Kitabın yayınlandıktan sonra videolarının da eş zamanlı olarak yayınlanacağını ve dileyenlerin bu videoları da izleyerek uygulama yapabileceğini belirten Kıyıcıoğlu, 'Bu kitabımızda sadece yemeklere yer verdik. Özellikle hamur işleri ve tatlılar konusu çok daha geniş bir konu. İkinci bir kitabı hamur işi ve tatlılar konusuna ayıracağız. Yöresel lezzetlerle ilgili bir kitap çalışması yapmayı daha düşünüyoruz. Bu kitapta da daha az bilinen yöresel yemeklere yer vermek istiyoruz. Türk mutfağını dünyaya tanıtma çağındayız. Özellikle füzyon mutfağının (farklı mutfak geleneklerinin öğelerini birleştiren mutfak) Türk mutfak uygulamaları içerisindeki yeriyle ilgili modern bir Türk mutfağı çalışmasını da yapabiliriz' diyerek, sözlerini tamamladı.