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İSTANBUL-TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI İNCİ ÇAYIRLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

İSTANBUL-TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI İNCİ ÇAYIRLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

03.09.2021 15:03
İSTANBUL-TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI İNCİ ÇAYIRLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

TÜRK sanat müziği ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRK sanat müziği ve devlet  sanatçısı İnci Çayırlı Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

86 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen törene Çayırlı'nın kızı Canan Atalay ile torunlarının yanı sıra müzisyen Ayhan Sicimoğlu, gazeteci yazar Murat Bardakçı, şarkıcı Çelik Erişçi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü.

"ÖĞRENCİ YETİŞTİREREK ESERLERİNİ DEVAM ETTİRMİŞTİR"İnci Çayırlı'nın hocası olduğunu söyleyen şarkıcı Çelik Erişçi, "Bizim hocamız konservatuvardan. Bizi seçen kurulun içinde olan, bugünlere gelmemize imza atmış olan bir hoca. İnci hoca bir geleneği yansıtan nesilden olan bir hocadır. Hem sanatında hem de ilkeleri olan kendi varlığında onu yaşatmış birisidir. Öğrenci yetiştirerek eserlerini devam ettirmiştir. Ekoldür. Müthiş bir eğitimcidir. Çok özel bir hanımefendidir.  Biz de evlatlarıyız, öğrencileriyiz. Son görevimizi yapacağız. Bütün ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Çayırlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Çayırlı'nın cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'na götürüldü.

İnci Çayırlı, Teşvikiye, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI İNCİ ÇAYIRLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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