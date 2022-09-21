İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması

21.09.2022 13:58
İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Bölgede barış ve istikrarın yolu Ermenistan'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmesi ve 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan barış anlaşmasına...

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Bölgede barış ve istikrarın yolu Ermenistan'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmesi ve 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan barış anlaşmasına harfiyen uymasından geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Karakoyunlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar ve sonrasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırgan tutumu neticesinde gelişen olaylarda 77 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, Ermenistan tarafından da yüzlerce kayıp verildiğini hatırlattı.

Saldırıların Ermenistan tarafından başlatıldığını, sınır bölgesine mayın döşeyen ve taciz ateşinde bulunan Ermeni askerlerine karşı Azerbaycan ordusunun da misliyle cevap verdiğini belirten Karakoyunlu, "Dünyanın ve bölgenin barışa ihtiyacı olan bir dönemde, Ermenistan'ın tekrar provokatif eylemlerde bulunması kabul edilemez bir durumdur. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan tarafından yapılan saldırıları görmezden gelerek, aksine Azerbaycan ve Türkiye'yi suçlamıştır." ifadelerini kullandı.

Karakoyunlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"28 yıl Azerbaycan topraklarının işgaline göz yuman Ermenistan yandaşlarını, Avrupa'da geçmişte Türk Büyükelçilerine suikast düzenleyen günümüzde de Azerbaycan, Paris ve Londra Büyükelçiliğine saldırıda bulunan ASALA terör örgütünü, Türklere karşı çifte standart uygulayan insan hakları savunucularını kınıyoruz. Bölgede barış ve istikrarın yolu Ermenistan'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmesi ve 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan barış anlaşmasına harfiyen uymasından geçer."

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Kaynak: AA

Karakoyunlu, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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