İstanbul-Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü
9 dakika önce
İstanbul-(Ek bilgi ve görüntülerle)TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜİdris TİFTİKCİ-İstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
İstanbul-(Ek bilgi ve görüntülerle)TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜ
İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu Mutafyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Şirinoğlu, "10 senedir hastanemizde tedavi etmeye çalıştığımız Patriğimiz Mesrob Mutafyan bugün saat 1'e çeyrek kala maalesef bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir din adamımızdı. Vatanına milletine düşkündü. Fakat Patrik olduktan sonra maalesef kısa bir süre sonra bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef kurtaramadık. Dünyada sevilen bir dini liderdi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:45 Kaynak: DHA
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