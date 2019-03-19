Son Dakika Haberleri: İstanbul-Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20192 Gerçekleştirildi

İstanbul-Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20192 Gerçekleştirildi

1 saat önce

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi.

İstanbul-Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20192 Gerçekleştirildi, System.String[]
Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:37 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Huzur, Türkiye, Güncel
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