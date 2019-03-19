İstanbul-Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 20192 Gerçekleştirildi

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım

Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu

THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak