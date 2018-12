İstanbul Türkiye'nin Yarısı 65'inden Sonra Dişlerini Kaybediyor

Türkiye'nin yarısı 65'inden sonra dişlerini kaybediyorİlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- DİŞ Hekimi Dr. Dt. Esma Geçkili, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki evden birine diş fırçası girmediğini belirtti.

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- DİŞ Hekimi Dr. Dt. Esma Geçkili, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki evden birine diş fırçası girmediğini belirtti. İyi bir ağız bakımının diş ipi, diş fırçası ve ağız gargarası üçlüsünden oluştuğuna dikkat çeken Geçkili, Türkiye'de 65 yaş üstü kişilerin yüzde 50'sinin tamamen dişsiz olduğunu ifade etti.



Ağız bakımında başrolü üstlenen diş fırçası ve macunu açısından Türkiye'nin karnesinin zayıf olduğunu belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden Dr. Dt. Esma Geçkili, önemli istatistikleri paylaştı. Türkiye'de iki evden birine diş fırçası girmediğini ifade eden Uz. Dr. Esma Geçkili, "2016'da Türkiye'de yapılan bir çalışmaya göre yıllık 100 gram diş macunu kullanıyoruz. Bu da yaklaşık olarak bir tüp ediyor. Oysa ki bu oran Avrupa'da yaklaşık 500 gram civarında. Avrupa'ya göre çok gerilerdeyiz. Bu konuda sınıfta kalıyoruz diyebiliriz. Diş fırçasında aslında daha vahim durumdayız. Her iki evden bir tanesine diş fırçası girmiyor" dedi.



DİŞ FIRÇASINI ORTAK KULLANAN EVLER VAR



Diş fırçasının ortak kullanıldığı haneler olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Esma Geçkili, "Bu kişiler diş fırçalarını bir yıl boyunca değiştirmediklerini belirtmişler. Maksimum 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerekiyor. Bu da yılda 4 tane diş fırçası kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Aslında 3 ayı da beklememek gerekiyor. Bu aslında kişinin alışkanlığıyla alakalı bir durum. Çok bastırarak fırçalayan kişiler fırçanın kıl yapısının değiştiğini gördüğü anda değiştirmeli. Bunu 4 ile de sınırlandırmamamız doğru olacaktır" diye konuştu.



65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN YARISI DİŞSİZ



Yapılan çalışmalara göre, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 50'sinin dişsiz olduğunu anlatan Uzm. Dr. Geçkili, dişleri ömür boyu korumanın mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Türkiye'de 65 yaş üstündeki kişilerin yüzde 50'si tamamen dişsiz. Diğer yüzde 50'de ise çok büyük oranda diş problemleri var. 2018'de Kore'de yapılan bir çalışmada 65 yaş üstünde çiğneme etkinliği yüksekse hayat standardının yüksek olduğu görülmüş. Aslında biz 65 yaş üstündeki kişilerin her iki tanesinden birinin yaşam kalitesinin düşük olduğunu bu endekse bakarak söyleyebiliriz. Koruyucu tedavilerle dişleri bir ömür korumak mümkün. Yılda mutlaka 2 kere diş hekiminin ziyaret edilmesi gerekiyor. Bu ziyaretler sırasında diş hekiminin önerdiği hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. İyi bir ağız bakımı; diş ipi, diş fırçası ve ağız gargarası üçlüsünden oluşuyor. Buna dikkat etmek kişilerin 65 yaşına sağlıklı bir şekilde girmelerine yardımcı olacaktır. Dişlerimizin ömür boyu ağzımızda kalması bizim birinci hedefimiz. Gerekli tedaviler yapıldıkça dişlerimizin bizimle ömür boyu olmaması için hiç bir sebep yok."



ÇİĞNEME KABİLİYETİ HASTALIKLARLA BAĞLANTILI



Çiğneme kabiliyetinin yüksek olduğu kişilerde depresyon, anksiyete ve buna bağlı hastalıkların daha az görüldüğünü ifade eden Geçkili, "Bu nedenle mutlaka 65 yaş ve üzerine hedefimiz sağlıklı dişlerle giriyor olmalı. 2018'de yapılan bir başka çalışma diş sağlığının doğrudan kalp sağlığı ile doğru orantılı olduğunu göstermiş. Ağzında diş eti hastalığı olanların, çürük sayısı fazla olanların kalp hastalıklarına yakalanma riskinin fazla olduğu bulunmuş" ifadelerini kullandı.



DİŞLERİNİZİ ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE FIRÇALAYIN



Dişlerin günde en az iki kere fırçalanması gerektiğine dikkat çeken Geçkili, ailelere de uyarılarda bulundu:



"Bu fırçalama 3 dakikadan az olmamalıdır. Birinci kuralımız tabi ki diş fırçalama. Ağız içindeki özellikle diş ve diş etinin birleştiği noktada mekanik olarak temizlenmesi. Eğer bir diş hassasiyeti yoksa herhangi bir diş macunuyla orayı mekanik olarak düzgün bir biçimde temizlemek lazım. Öncelikle diş fırçası kullanılacak, ardından temizlik diş ipi devam edecek, son olarak tamamlayıcı da ağız gargarası ağız suyu dediğimiz gargaralar olacak.Anne ve babası dişini fırçalamayan bir çocuğun alışkanlık kazanması çok da mümkün değil. Ben şunu tavsiye ediyorum. Dişlerinizi fırçalarken alın elinize fırça ve macununuzu evin içerisinde fırçalayın. Çünkü çocuk gördükçe talep eder. Bunu gördükçe çocuk daha fazla talep eder. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da tamamlayıcı olarak çocuklarının dişlerini fırçalamaları kontrol etmeleri gerekir."



